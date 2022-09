Calcio, Lazio, Immobile freme per rientrare. Il capitano della Lazio non solo ha dato forfait per le due sfide dell’Italia ma deve evitare di correre rischi anche per il campionato.

L’attaccante è fermo per un edema al bicipite femorale della coscia destra, dopo la risonanza magnetica a cui si è sottoposto con la Nazionale domenica mattina, ha svolto anche alcuni esami strumentali: giovedì verrà sottoposto a nuovi controlli, verrà fatto un punto insieme allo staff medico biancoceleste.

Se le cure avranno già fatto effetto, si valuterà se farlo allenare in modo differenziato o a partire da venerdì. L’edema deve riassorbirsi, altrimenti, l’altra strada sarebbe quella di rimanere ai box. La sua presenza contro lo Spezia resta in fortissimo dubbio.