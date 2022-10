Calcio, Lazio, Sarri e l’utopia: Lo scudetto? Come l’utopia, irraggiungibile. Abbiamo fatto 11 partite, c’è da stare sereni. Buona partita contro una buona squadra.

Stasera a mezzanotte dobbiamo resettare tutto e pensare all’Europa League. Siamo solo all’inizio”. E’ quanto dice il tecnico della Lazio dopo la vittoria in trasferta contro l’Atalanta. Quanto alla reazione del gruppo dopo infortunio di Immobile: “É chiaro che noi Ciro ci fa comodo, poi come abbiamo parlato durante la settimana abbiamo detto che dovevamo tirare fuori qualcos altro dagli altri. Oggi poteva essere la partita adatta per una squadra che non vuole dare punti di riferimento. Aspettiamo di dire che possiamo fare a meno di Immobile”.