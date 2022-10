Calcio, Lazio, vigilia con lo Sturm Graz. In sala stampa il tecnico biancoceleste Sarri ha parlato della ricetta per ben figurare in Europa League stasera elogiando le recenti prestazioni dei calciatori. “La Lazio sta bene.

Dopo la vittoria con il Feyenoord abbiamo pensato che forse sarebbe stato facile, in Europa non è così. Qui se non giochi al massimo ne paghi le conseguenze. Dobbiamo venire qui e rimediare con l’umiltà come primo aspetto vista la presunzione dell’ultima gara. La Lazio comunque sta bene, su 10 partite ha fallito solo quella in Danimarca.”