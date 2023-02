Calcio, Roma è fuori dalla Coppa Italia. I giallorossi eliminati dalla Cremonese, ultima in Serie A, all’Olimpico nei quarti di finale. La squadra di Ballardini passa approfittando dei troppi demeriti di una Roma messa male in campo, troppi cambi e approccio molel alla partita. Un errore di Kumbulla, e conseguente rigore di Dessers porta in vantaggio la Cremonese che raddoppia con un autogol di Celik a inizio ripresa e poi difende con ordine. Pessima Roma in gol con Belotti, nel finale e obiettivo coppa Italia svanito.