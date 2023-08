Calcio, Roma, sorge l’alba del Gallo, ma è solo X

Niente da fare: la Roma alla prima di campionato non va oltre il pareggio per 2-2 in casa, contro la Salernitana, malgrado il sold out in pieno Agosto e un iniziale svantaggio.

Finiti sotto nel punteggio (due reti di Candreva), i giallorossi riacciuffano il pari nel finale. Protagonista con una doppietta è il Gallo Belotti.

In attesa del nuovo attaccante che la Roma ha promesso a Mourinho, dunque la copertina va ad Andrea Belotti. Il Gallo ha marcato le due reti e solo pochi centimetri gli hanno negato la tripletta.

“Non mi mancava il gol, mi mancava tanto essere me stesso. Lo scorso anno ho avuto una stagione difficile, non ho fatto le preparazioni”, ha detto. “Ho cercato di dare il mio contributo, ma non è bastato per vincere. C’è tanto da lavorare e migliorare” ha dichiarato dell’attaccante.

La concorrenza? “È una cosa che devono valutare la società e l’allenatore, io quando vengo mandato in campo devo dare il massimo e fare di tutto per aiutare la squadra a vincere.