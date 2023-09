Calcio, Roma: torna Pellegrini, ostacolo Genoa di Gila

La Roma è impegnata oggi nella trasferta di Marassi e contro il Genoa ci sarà il ritorno di Lorenzo Pellegrini, che negli ultimi giorni ha lavorato con la squadra ed è partito con il gruppo. L’impiego del capitano, tornato in panchina contro il Torino, dovrebbe essere dal primo minuto.

L’ostacolo è ostico, ed è il Genoa del tecnico Alberto Gilardino. Il campione del mondo 2006 è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida della sesta giornata di Serie A, senza sbottonarsi più di tanto. L’idea che è emersa dalle sue parole è quella di alcuni in cambi in squadra per via delle gare ravvicinate.

“Assolutamente. Soprattutto nella partita con la Roma. Valutazioni e sensazioni nelle due partite soprattutto nella rotazione di alcuni giocatori. Però dobbiamo pensare alla partita di domani”.