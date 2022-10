Campo Testaccio – Trabucco (CG): “La Meleo e gli ex della giunta Raggi mistificano la realtà”

“La Meleo e gli ex della giunta Raggi mistificano la realtà. Sulla vicenda di campo Testaccio, al di là delle loro dichiarazioni fantasiose, va detto che esiste una concessione in essere che loro stessi hanno fatto finta di non vedere per cinque anni e mezzo, lasciando nel degrado e nell’incuria l’impianto. – dichiara Giorgio Trabucco, capogruppo della Lista Civica Gualtieri Sindaco – Con il loro atteggiamento inerte invece di un’opportunità l’impianto è diventato un costo che l’Amministrazione ha dovuto sostenere sia per guardiania che per manutenzione.

“Nei prossimi giorni”, come dichiarato dall’Assessore allo Sport Alessandro Onorato, prosegue il capogruppo, “il legittimo concessionario è stato invitato a presentare un progetto. Nel caso in cui non lo facesse, si valuterà l’ipotesi della decadenza, questo è l’atto che avrebbe dovuto fare l’amministrazione precedente”.

Dunque concludeTrabucco, “La smettano gli ex della giunta Raggi, dopo i loro fallimenti, di mistificare la realtà, noi stiamo lavorando duramente per recuperare gli anni persi”.

