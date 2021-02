Canelo Alvarez cerca il dominio nei supermedi

Il cambio di categoria non ferma Saul Alvarez, il messicano, recentemente vittorioso su Callum Smith, è deciso a riunificare le cinture sotto di se.

Canelo è già detentore del titolo mondiale WBA e WBC e all’appello mancano le corone IBF e WBO, ed è proprio per quest’ultima che il messicano sta cercando di ottenere sfidando l’attuale detentore Billy Joe Saunders.

Attualmente non c’è nessuna ufficialità, anche perchè a fine mese c’è la difesa obbligatoria del titolo WBC che lo vedrà opposto ad Avni Yildirim a Miami.

Lo staff in ogni caso sta contrattando con Saunders per organizzare il match a Maggio in occasione della festa messicana Cinco de Mayo, i dubbi riguardano la location a causa dei protocolli di contenimento del Covid.

Saunders dal canto suo è appena uscito vittorioso dal match contro Murray, un incontro che ha dominato totalmente.

Questa sarebbe la seconda volta che i 2 contrattano un match, infatti già nell’anno passato i pugili erano andati ad un soffio dall’incontro poi sfumato.

Vedremo se il campione messicano riuscirà a riunificare tutte le cinture nella categoria supermedi che sembra essere ormai il suo regno.