Cannabis gratis: la Regione Sicilia la fornirà ai pazienti con dolore cronico

La Regione Sicilia coprirà le spese dei pazienti che fanno uso di cannabis per il trattamento del dolore. È stato deciso in un decreto firmato dall’assessore alla sanità, Ruggero Razza. La cannabis a scopo terapeutico diventerà quindi gratuita per i soggetti affetti da dolore cronico e neuropatico, oltre che per la spasticità da sclerosi multipla.

Cannabis gratuita Sicilia: cosa prevede il decreto, quanto dura la cura, quali farmacie producono il farmaco, dove trovarlo

Le cure coperte sono rivolte solo ai pazienti delle strutture sanitarie pubbliche. Il compito di prescrivere il farmaco cannabis spetta infatti alle asl regionali, per una durata massima di sei mesi, e il farmaco sarà richiedibile presso le farmacie negli ospedali, anche se al momento non viene prodotto.

La misura quindi sarà concretizzata mediante degli accordi con i produttori privati, che in Sicilia sono cinque. Le farmacie produttrici sono ad Agrigento, Catania, Palermo, Ragusa e Siracusa.

“Ringraziamo l’assessore Razza per la sensibilità dimostrata e per il decreto appena firmato – dice Giuseppe Brancatelli di Bister – E’ un risultato importante, come associazioni continueremo la nostra azione affinché sia allargata la platea di patologie per la somministrazione gratuita del farmaco”.