Cannes, in concorso Moretti, Bellocchio e Rohrwacher

(Adnkronos) – (Adnkronos/Cinematografo.it) – La presidente del Festival di Cannes Iris Knobloch e il delegato generale Thierry Frémaux hanno annunciato la selezione ufficiale della 76ma edizione del Festival, in programma sulla Croisette dal 16 al 27 maggio.



L’Italia porta in concorso 3 film, cosa che non accadeva dal 2015: Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti (dal 20 aprile in sala in Italia), Rapito di Marco Bellocchio (nelle sale dal 25 maggio) e La chimera di Alice Rohrwacher.

La Palma d’Oro manca all’Italia dal 2001, con la vittoria di Nanni Moretti grazie a La stanza del figlio.

Per quanto riguarda il resto della competizione (19 i film finora annunciati), troviamo i già quasi certi della vigilia come Asteroid City di Wes Anderson, Monster di Hirokazu Kore’eda, Fallen Leaves di Aki Kaurismaki, The Old Oak di Ken Loach, May December di Todd Haynes e The Zone of Interest di Jonathan Glazer.

Sei i titoli diretti da registe donne: Club Zero di Jessica Hausner, Les filles d’Olfa di Kaouther Ben Hania, Anatomie d’une chute di Justine Triet, L’été dernier di Catherine Breillat, Banel et Adama di Ramata-Toulaye Sy (unica opera prima in gara) e il già citato La chimera della nostra Alice Rohrwacher.



La notizia – tra le altre – è che il già annunciato e attesissimo nuovo film di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, sarà ospitato Fuori Concorso.

Di seguito la selezione completa del Festival, in attesa di eventuali aggiunte che saranno annunciate nei prossimi giorni.

Concorso

CLUB ZERO di Jessica HAUSNER

THE ZONE OF INTEREST di Jonathan GLAZER

FALLEN LEAVES di Aki KAURISMAKI

LES FILLES D’OLFA (FOUR DAUGHTERS) di Kaouther BEN HANIA

ASTEROID CITY di Wes ANDERSON

ANATOMIE D’UNE CHUTE di Justine TRIET

MONSTER di KORE-EDA Hirokazu

IL SOL DELL’AVVENIRE di Nanni MORETTI

LA CHIMERA di Alice ROHRWACHER

KURU OTLAR USTUNE (LES HERBES SÈCHES / ABOUT DRY GRASSES) di Nuri Bilge CEYLAN

L’ÉTÉ DERNIER di Catherine BREILLAT

LA PASSION DE DODIN BOUFFANT di TRAN Anh Hung

RAPITO di Marco BELLOCCHIO

MAY DECEMBER di Todd HAYNES

FIREBRAND di Karim AÏNOUZ

THE OLD OAK di Ken LOACH

BANEL ET ADAMA di Ramata-Toulaye SY (First film)

PERFECT DAYS di Wim WENDERS

JEUNESSE di WANG Bing

Fuori Concorso

JEANNE DU BARRY di MAÏWENN (Film d’apertura)

KILLERS OF THE FLOWER MOON di Martin SCORSESE

THE IDOL di Sam LEVINSON (serie in 6 episodi sui The Weeknd)

COBWEB di KIM Jee-woon

INDIANA JONES ET LE CADRAN DE LA DESTINÉE (INDIANA JONES AND THE DIAL OF DESTINY) di James MANGOLD

Cannes Premiere

LE TEMPS D’AIMER di Katell QUILLÉVÉRÉ

CERRAR LOS OJOS (FERMER LES YEUX) di Victor ERICE

BONNARD, PIERRE ET MARTHE di Martin PROVOST

KUBI di Takeshi KITANO

Special Screenings

RETRATOS FANTASMAS (PORTRAITS FANTÔMES / PICTURES OF GHOSTS) di Kleber MENDONÇA FILHO

ANSELM (DAS RAUSCHEN DER ZEIT) / (LE BRUIT DU TEMPS, ANSELM KIEFER) di Wim WENDERS

OCCUPIED CITY di Steve MCQUEEN

MAN IN BLACK di WANG Bing

Midnight Screenings

OMAR LA FRAISE di Elias BELKEDDAR

KENNEDY di Anurag KASHYAP

ACIDE di Just PHILIPPOT

Un Certain Regard



LOS DELINCUENTES (THE DELINQUENTS) di Rodrigo MORENO

HOW TO HAVE SEX di Molly MANNING WALKER (First film)

CROWRÃ (THE BURITI FLOWER) di João SALAVIZA & Renée NADER MESSORA

SIMPLE COMME SYLVAIN di Monia CHOKRI

KADIB ABYAD (LA MÈRE DE TOUS LES MENSONGES / THE MOTHER OF ALL LIES) di Asmae EL MOUDIR

LOS COLONOS (LES COLONS / THE SETTLERS) di Felipe GÁLVEZ (First film)

AUGURE (OMEN) di Baloji TSHIANI (First film)

THE BREAKING ICE di Anthony CHEN

ROSALIE di Stéphanie DI GIUSTO

THE NEW BOY di Warwick THORNTON

IF ONLY I COULD HIBERNATE di Zoljargal PUREVDASH (First film)

HOPELESS di KIM Chang-hoon (First film)

TERRESTRIAL VERSES di Ali ASGARI & Alireza KHATAMI

RIEN À PERDRE di Delphine DELOGET (First film)

LES MEUTES di Kamal LAZRAQ (First film)

LE REGNE ANIMAL di Thomas Cailley