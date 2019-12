Capodanno 2019 in Italia: i migliori eventi, concerti e show nelle città italiane. Ecco cosa fare il 31 Dicembre 2019

Capodanno 2019 in Italia: i migliori eventi, concerti in piazza e show in programma per il 31 Dicembre 2019

Siete pronti a festeggiare in piazza in una delle città italiane più belle il 31 dicembre 2019 ? Ecco allora il carrello da seguire con tutta una serie di eventi e concerti in programmazione.

Spettacoli, concerti, musica, eventi, musical, teatro: nelle città italiane c’è di tutto, ecco le principali attrazioni. In prospettiva del 31 dicembre 2019, tantissime città italiane si stanno preparando per offrire un Capodanno spettacolari con show, concerti in piazza e fuochi d’artificio e molto altro. Ecco quali sono le città più belle da visitare. Partiamo da Venezia.

Capodanno 2019 Venezia: eventi in programma tra piazze e teatri

Venezia è una città meravigliosa sempre, ma a Capodanno l’atmosfera è a dir poco fiabesca. Anche quest’anno, presso il notissimo Teatro la Fenice, si vedrà il concerto di Capodanno, che presenta una parte orchestrale a una dedicata al melodramma, concludendosi con il “Va’ Pensiero” dal Nabucco e il “Libiam ne’ lieti calici” della Traviata di Giuseppe Verdi.

Nella meravigliosa piazza San Marco, poi, ecco anche il noto evento del “bacio collettivo” a mezzanotte, accompagnato dall’esplosione dei fuochi d’artificio. Vicino a Venezia, al Pala Expo Venice di Marghera, sarà poi ospitato un concerto con molti ospiti.

Capodanno 2019 Milano: eventi in piazza, concerti e feste

Tra le opzioni per Capodanno uno dei luoghi clou e cool è senza alcun dubbio Milano, città amata per la sua mondanità. Infatti non mancheranno certi eventi e concerti. Nella stupenda Piazza Duomo si assisterà al tradizionale concerto gratuito, con DJ set, musica jazz e poi esibizione di artisti famosi.

Anche Piazza Castello e Piazza Affari offrono concerti di musica live, esibizioni di ballerini e acrobati e spettacoli di luci e colori. Anche camminare per i quartieri della città sarà un’esperienza unica: in tutte le vie saranno allestite istallazioni, bancarelle natalizie e luci. E poi c’è Villa Borromeo e Fortezza Viscontea dove regnerà un’atmosfera fiabesca e romantica.

Aggiornamento ore 7,10

Capodanno 2019 Bologna: eventi in piazza con la tradizione

Ci sarà la solita ondata di giovani in piazza per il Capodanno a Bologna, cittadina pazzesca in quanto a bellezza e amata dai giovani di tutta europa. Alla sua ecletticità si unisce il fascino storico e la ricca vita culturale. Il 31 dicembre, in Piazza Maggiore, si può assistere al tradizionale Rogo del Vecchione: un’immagine disegnata ogni anno da un artista diverso sarà bruciata in un gran fuoco, gesto che simbolizza la fine del vecchio anno e l’arrivo del nuovo.

Capodanno 2019 Firenze: concerti d’arte di fronte al Michelangelo

Arte e storia, cultura e geni intramontabili. Firenze è un vero e proprio museo a cielo aperto, come Roma, e non a caso considerata la culla del Rinascimento. Basta girare intorno, da Palazzo Vecchio alla Cupola del Brunelleschi, da Ponte Vecchio a Palazzo Pitti, per assaporare e toccare con mano l’atmosfera magnifica come chi, a Firenze era di casa.

Non fa eccezione l’aria di Capodanno. Cosa si vedrà? Nelle festività natalizie saranno tanti i concerti ospitati in città in attesa dei fuochi d’artificio di Piazzale Michelangelo. A piazzale Michelangelo si esibiranno artisti famosi, mentre in Piazza della Signoria si terrà il concerto classico diretto da Giuseppe Lanzetta. Eventi musicali saranno ospitati anche in Piazza S. Lorenzo e in Piazza S.S. Annunziata.

Aggiornamento ore 10,47

Capodanno 2019 Roma: eventi in piazza, feste al chiuso e concerti

Non può certo mancare la Capitale d’Italia. A Roma è davvero impossibile non divertirsi a Capodanno e in effetti la città più bella al mondo non fa mancare le sue mille opportunità. Tra i tanti modi in cui è possibile festeggiare il Capodanno 2019 a Roma, ecco alcune indicazioni.

Il 31 dicembre, è possibile visitare il Colosseo, il Phanteon, i Fori Imperiali e tutti i luoghi famosi della città eterna, ma non solo.

Tanti gli eventi musicali, ospitati nella gran parte delle piazze romane, tra cui Piazza del Quirinale, Piazza Venezia, Piazza del Popolo, Piazza , Navona, Piazza di Spagna, Piazza San Pietro ma anche al Pala Lottomatica e ai Fori Imperiali.

Capodanno 2019 Napoli: eventi a Piazza Plebiscito, il golfo, Posillipo, il mare

E poi c’è la stupenda Partenope. Ovvero Napoli. Come non innamorarsi di Napoli? E cosa fare a Capodanno nella città partenopea? A Napoli, in Piazza Plebiscito vedrà esibirsi artisti del panorama partenopeo. A mezzanotte, poi, fuochi d’artificio sul mare, oltre a tantissimi eventi nei teatri e nelle discoteche del centro o della periferia.

Altri grandi eventi anche a Catania: Il 31 dicembre si terrà il concerto in Piazza Duomo ed il 1° gennaio il concerto di Capodanno al Teatro Lirico Vincenzo Bellini. E poi, a Rimini, a partire dall’1 dicembre e fino all’8 gennaio tanti eventi: non mancheranno, per la notte di Capodanno, le famosissime discoteche e i pub della città. Per tutta la notte tutti in spiaggia alle ore 12.00 per il tradizionale bagno di Capodanno.

aggiornamento ore 15.04