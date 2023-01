Capodanno, a Roma decine di auto distrutte dai botti

(Adnkronos) – Decine di auto, ma anche cassonetti, danneggiati e distrutti dalle fiamme a causa dei botti di Capodanno a Roma. In particolare, dopo la mezzanotte, i carabinieri sono intervenuti in via Keren, zona Nomentana, per l’incendio di un veicolo. Poco distante, in Circonvallazione Nomentana, i carabinieri sono intervenuti, insieme ai vigili del fuoco, per due furgoni e un’auto in fiamme.

In via Appia Nuova invece sono andati a fuoco 24 veicoli davanti a un’agenzia di noleggio mentre altre 28 auto sono stati distrutti dalle fiamme in una autorimessa nella zona di Cinecittà. Due furgoni e un’auto sono andati a fuoco in via della stazione Prenestina mentre due cassonetti e un monopattino sono stati incendiati in piazza San Cosimato, a Trastevere. Intervenuti sul posto vigili del fuoco e carabinieri.