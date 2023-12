Controlli a tappeto anche quest’anno dei carabinieri del Comando Provinciale di Roma per intercettare la vendita illecita di materiale esplodente e giochi pirotecnici pericolosi. Fuochi d’artificio che vengono acquistati in vista delle festività natalizie e di fine anno ma che devono essere sicuri, provvisti di tutte le certificazioni, per evitare gravi incidenti.

Capodanno, bombe carta artigianali e petardi pericolosi scoperti a Roma: maxi sequestro botti

Nella Capitale i carabinieri hanno quindi messo in atto una serie di verifiche, nel centro storico e nelle periferie. Nelle ultime ore, i militari della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno eseguito mirati controlli nel quartiere alla periferia est di Roma, che hanno portato alla denuncia di due cittadini romani, entrambi già noti per precedenti reati, e al sequestro di materiale esplodente.

Fermati a Tor Bella Monaca su un’auto a noleggio

I Carabinieri li hanno fermati per un controllo in via dell’Archeologia mentre erano a bordo di un’auto presa a noleggio e li hanno trovati con 7 bombe carta, costruite artigianalmente, e 16 artifizi pirotecnici categoria F4 (che comprendono fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone specializzate).

Denunciati

Il materiale esplodente è stato sequestrato e messo in sicurezza con l‘ausilio dei Carabinieri Artificieri del Nucleo Investigativo di Roma. I due sono stati denunciati. Entrambi sono gravemente indiziati di fabbricazione o commercio abusivo di materie esplodenti.