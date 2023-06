Carabinieri minacciati di morte ed oltraggiati da ‘un corteo funebre’: choc a Bari. Unarma: “Intervenga l’Autorità”

Chissà se, a causa di ‘severe regole comportamentali’ che, professionalmente, in gran parte finiscono per ‘condizionare’ i loro comportamento, o forse, a causa delle conseguenze dei continui trasferimenti di servizio, oltretutto per nulla supportati (nel caso delle famiglie), da stipendi mensili all’altezza. In tutto ciò, particolare da non poco, il continuo ‘rischio fisico’, che rappresenta la costante per i tutori delle forze dell’ordine.

Polizia ed Arma: tra i casi di suicidio e le aggressioni subite, qualcosa non sta funzionando come dovrebbe

Esattamente, non siamo in grado di capire cosa stia accadendo, ma certo è, come riferiscono le varie sigle di categoria sindacali che ospitiamo frequentemente nelle nostre pagine, impressiona la situazione del corpo della Polizia di Stato, praticamente angustiato da un crescente numero di suicidi.

Sebbene questo tragico fenomeno sia meno frequente tra i militi dell’Arma, c’è però da dire che anch’essi hanno di che ‘denunciare’, visto che negli ultimi mesi da Nord a Sud sono stati fatti più volte vittime di aggressioni fisiche, anche ‘importanti’.

Due drammatiche facce della stessa medaglia, rispetto alle quali i sindacati si sono più volte appellati sia al governo che al ministro degli Interni ma, ad oggi, secondo quanto riferito, senza esiti.

Carabinieri ’accusati’ a Bari, Unarma: “Espresse serie minacce, ed inscenato un corteo funebre (contromano) di moto, davanti al carcere”

Ed oggi, in questo ‘preoccupante’ ping-pong’ che caratterizza il lato umano dei nostri tutori dell’ordine, è l’Unarma (l’associazione sindacale a tutela dei carabinieri), a denunciare – dopo i fatti delle scorse settimane – l’ennesimo fatto di violenza consumatosi a danno dei militi. Nello specifico, stavolta siamo a Bari dove, dei militari dell’Arma sono stati accusati sui social di aver causato un incidente. Accuse a cui sono seguite minacce di morte ai carabinieri ed un corteo funebre contromano davanti al carcere di Bari con l’auto che trasportava il feretro accompagnata da tanti scooter e moto.

Carabinieri ’accusati’ a Bari, Unarma: “Intervenga l’autorità, vogliamo conoscere coloro che gettano discredito sull’Arma: siamo pronti alle denunce”

Dal canto suo Antonio Nicolosi segretario generale di Unarma, attraverso una nta inviata ai media, tiene a rimarcare la propria “Massima solidarietà ai carabinieri di Bari per il fango che gli sta piovendo addosso da parte di cittadini che ignorano la legalità. Chiediamo l’intervento delle autorità e vogliamo conoscere coloro che gettano discredito sull’Arma: siamo pronti alle denunce”.

Max