Carmen Di Pietro, chi è il personal trainer Matteo Alessandroni ultima fiamma della showgirl

Ospite della trasmissione Vieni da Me condotta da Caterina Balivo, Carmen Di Pietro si è confessata parlando del rapporto col figlio Alessandro Iannoni, nato dalla relazione con Giuseppe Iannoni. Inoltre la showgirl è tornata su uno dei tormentoni dell’estate, cioè la presunta storia con il personal trainer Matteo Alessandroni.

La storia è più intricata del previsto: questa estate infatti la showgirl è stata immortalata sulla prima pagina di un settimanale di gossip in compagnia di un personal trainer aitante e affasciante. La presunta relazione ha però generato diverse polemiche, perché lo stesso ragazzo ha smentito la storia con la showgirl affermando di essere stato ingannato: “Io non ho mai illuso nè preso in giro nessuno. Io sono fidanzato. Sono stato contattato su Instagram da una persona vicina a Carmen Di Pietro e mi ha ingannato. Mi ha detto che Carmen voleva fare foto con un personal trainer e ho detto di sì, pensavo così di pubblicizzare il mio lavoro”, aveva dichiarato il personal trainer.

“Ho cancellato Alessandroni dalla mia testa”

Nel corso del programma Vieni da Me Carmen Di Pietro ha commentato la tormentata storia: “Per me era un flirt, durato pochissimo, due mesi, ma era un flirt. Di questo signore non ricordo neanche il nome, si è permesso di dire che neanche mi conosceva. Io auguro buona fortuna a questa persona”.

Ancora: “L’ho conosciuto da pochissimo, ho dichiarato che mi piaceva come allenatore e come persona. Da lì a dire che neanche mi conosceva, non l’ho apprezzato. Ha detto anche di peggio. Lui doveva entrare in un programma tv, dopo l’uscita della copertina si è risentito. Ora l’ho cancellato dal mio cervello”, ha concluso Carmen Di Pietro.