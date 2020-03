Carmen di Pietro: chi è la showgirl italiana

Carmen Di Pietro è un personaggio televisivo italiano, nota per la sua bellezza e prorompenza oltre che per il carattere molto forte e carismatico.

Carmen Di Pietro: chi è, età, altezza, peso, Instagram, marito, fidanzato, figlio della showgirl del GF VIP

Nata a Potenza nel 1965 Carmen Di Pietro è una delle showgirl più note e apprezzate. Alta 165 cm per circa 59 kg, ha di recente partecipato al Grande Fratello Vip.

Grande regina del gossip, il suo nome viene spesso legato ad un episodio singolare che le accadde qualche anno ha: l’esplosione delle protesi al seno durante un volo in aereo.

Dopo il diploma, Carmen inizia a fare provini e a lavorare come modella in tutta Europea. Negli anni Novanta invece inizia a comparire in tv in alcuni programmi per la Rai.

Il primo marito di Carmen di Pietro è stato Sandro Paternostro, giornalista che ha sposato il 17 giugno 1998. Due coniugi molto distanti nell’età, in quanto fra i due correvano 43 anni di differenza, e osteggiati dai figli di lui.

Il matrimonio è comunque durato solo due anni, in quanto il giornalista è poi deceduto. La Di Pietro è stata in seguito insieme a Giuseppe Iannoni, con il quale ha avuto i due figli Alessandro e Carmelina.

Dopo la separazione nel 2017, la Di Pietro ha avuto altre storie. Al momento il suo fidanzato dovrebbe chiamarsi Mario e avrebbe circa 30 anni meno di lei.