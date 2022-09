Caro gas: silente sull’introduzione del price cap, la Ue ci ‘obbliga’ a ridurne il consumo almeno del 5%

Mentre restiamo tutti col fiato sospeso, in attesa di questo ‘benedetto’ price cap (proposto – a vuoto – da Draghi già da prima dell’estate), anche oggi, riuniti a Strasburgo, i ‘cervelloni’ della Ue hanno convenuto sull’utilità di venire incontro alle imprese ma, di fissare un tetto massimo al prezzo del gas… nulla.

O meglio, quello che è stato stabilito in merito alla crisi energetica, è si di intervenire con “una serie di misure temporanee”, solo che dobbiamo essere ‘noi’ a seguirle.

Caro gas, la Ue: arriva ‘l’obbligo’, nelle ore di picco, di ridurre almeno del 5% il consumo di elettricità

Per carità, come vedremo, nulla di drastico, ma certo amareggia avere ancora una volta la triste conferma che questa ‘tanto propagandata unità’ subisce troppo le influenze economiche e gli interessi ‘locali’.

Ad ogni modo, la Commissione Ue si starebbe apprestando ad introdurre, termine che ormai odiamo, ‘l’obbligo’, nelle ore di picco, di ridurre almeno del 5% il consumo di elettricità. Dal canto suo, ciascuno stato provvederà ad individuare il 10% delle ore con il prezzo maggiore previsto e ridurre la domanda in queste ore. Ma non solo, inoltre, la Commissione ha anche lanciato la proposta – non specificando però eventualmente da quando – di ridurre complessivamente del 10%, la domanda di elettricità, entro fine marzo 2023.

Caro gas, la Ue: “Probabile tetto ai ricavi dei cosiddetti produttori inframarginali” (energie rinnovabili)

Come spiega poi l’agenzia di stampa AdnKronos, la Commissione ha anche esposto l’idea di “introdurre un tetto ai ricavi dei cosiddetti produttori inframarginali, cioè le imprese che producono energia da fonti meno care del gas, come le rinnovabili, il nucleare e il carbone. Il tetto viene fissato a 180 euro per megawattora. I ricavi verranno raccolti dagli Stati e destinati ad aiutare i consumatori a ridurre le bollette”.

Caro gas, la Ue: “Prelievo di solidarietà sugli utili extra delle compagnie petrolifere, per imprese del gas, del carbone e della raffinazione”

Inoltre, scrive ancora l’AdnKronos, e questa già sarebbe una ‘proposta decente’: “Viene poi proposto un prelievo di solidarietà temporaneo sugli utili extra delle compagnie petrolifere, per le imprese del settore del gas, del carbone e della raffinazione. Il prelievo avverrà calcolandolo sugli utili dell’esercizio 2022 che siano cresciuti di oltre il 20% rispetto alla media dei precedenti tre anni. La Commissione propone inoltre di consentire prezzi regolati sottocosto per l’energia elettrica, espandendo i prezzi amministrati per coprire anche le imprese piccole e medie”.

Max