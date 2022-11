Casal Bruciato: case popolari Enasarco senza riscaldamento, affittuari in strada a protestare  

Ieri pomeriggio gli abitanti delle case popolari di Casal Bruciato, di proprietà di Enasarco – Comune e Ater sono infatti solo affittuari – sono scesi in strada per bloccare via Facchinetti a causa del non funzionamento del riscaldamento.

“Vogliamo esprimere la nostra solidarietà ai residenti, che da tre anni combattono con problemi alla caldaia e ai tubi che non consentono di riscaldare regolarmente le loro case. Una storia che si ripete ogni volta che arriva il freddo.

Chiediamo che Enasarco si faccia immediatamente carico del problema, la cui risoluzione è di sua competenza. In caso questo non avvenga ci impegneremo per formare un tavolo con tutti gli enti coinvolti, chiameremo gli assessori interessati, il municipio, l’Ater, affinché si intervenga per mettere in mora la proprietà, si trovi una risoluzione definitiva delle problematiche esistenti e i riscaldamenti riprendano a funzionare regolarmente.

È quanto dichiarano i consiglieri di Sinistra Civica Ecologista Campidoglio, Alessandro Luparelli e Michela Cicculli, e Carla Corciulo, consigliera del IV Municipio

Max