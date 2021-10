Castel Gandolfo, lavori di manutenzione stradale: la situazione

Informa l’assessore alla manutenzione viabilità stradale Alberto De Angelis di Castel Gandolfo che sono terminati i lavori di ripristino delle condotte idriche che si erano rotte e il flusso dell’acqua è tornato normale in tutta la zona interessata dopo oltre 24 ore di lavoro continuo.

A Castel Gandolfo gli operai e diversi mezzi dell’Acea stanno lavorando da oltre 24 ore per ripristinare una perdita sotterranea della condotta idrica che è molto vecchia e piena di perdite nella zona del centro storico basso. Sul posto c’è anche da ieri mattina, l’assessore alla manutenzione impianti fognari, strade e viabilità Alberto De Angelis, che sta seguendo le operazioni.

Ieri l’acqua è stata chiusa in gran parte delle strade adiacenti a via Massimo d’Azeglio largo Matteotti, via Bruno Buozzi, via Ercolano, via Costa e altre vicine. In nottata e alle prime ore dell’alba di oggi si sta rimandando piano piano l ‘acqua nelle abitazioni e attività commerciali dopo il ripristino e sostituzione delle condotte ultracentenarie.