Cavo d’acciaio in strada a Milano, la trappola shock per i motorini

Episodio shock a Milano dove un gruppetto di ragazzi ha posizionato un cavo d’acciaio ad altezza uomo sulla strada in viale Toscana. A dare l’allarme sono stati i residenti che hanno segnalato quanto stava avvenendo sulla strada. Scongiurando il rischio per persone in transito su bici, motorini ma anche a piedi o in auto di ferirsi gravemente.

La segnalazione al 112 è partita intorno alle 2.40 di ieri quando un uomo passando ha visto il gruppetto di giovani che armeggiavano con il cavo. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri che hanno bloccato e arrestato il presunto autore: un ragazzo di 24 anni accusato di aver posizionato un cavo d’acciaio ad altezza uomo a cavallo della carreggiata.

Secondo quanto ricostruito, il giovane era insieme ad altri due coetanei che al momento dell’arrivo dei militari sono riusciti a far perdere le loro tracce. Secondo le prime ricostruzioni, il gesto sarebbe stato ideato “per gioco” dal gruppetto.

Il giovane è stato arrestato e trasferito al carcere di San Vittore, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sono in corso indagini per cercare di rintracciare gli altri due ragazzi. Al vaglio degli investigatori anche le immagini delle telecamere presenti nella zona per ricostruire nel dettaglio quanto realmente accaduto.