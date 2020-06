C’è tempo per… Arriva il nuovo programma Rai con Beppe Convertini e Anna Falchi: quando va in onda

La Rai cambia palinsesto a partire da lunedì. L’estate si avvicina e come al solito la programmazione della rete si modifica per far spazio a nuovi programmi. Tra questi c’è ‘C’è tempo per…’, condotto da Beppe Convertini al fianco di Anna Falchi.

Una coppia inedita per raccontare un’ora e mezza al giorno, dalle 10 alle 11 e 30, la vita degli anziani. È dedicata proprio a loro questa nuova trasmissione che prenderà il via lunedì 29 giugno. Il giorno uno, quello della partenza, vedrà però un inedito orario d’inizio.

Il motivo? Lo spiega lo stesso Convertini in collegamento ad Unomattina. La trasmissione inizierà alle 11 e 30 per dare spazio alla santa Messa, in programma proprio lunedì mattina. Un valido motivo insomma: la trasmissione finirà quindi in via del tutto eccezionale alle 13:00.

Convertini ha poi parlato del programma che condurrà con Anna Falchi: “Io definisco i nonni e le nonne patrimonio dell’umanità. Le cose che a loro mancano di più sono l’amore, il rispetto e l’educazione nei confronti di una generazione che rappresenta un bagaglio di cultura e di valori. Tanti nonni e nonne in Italia, peraltro, sostengono le nostre famiglie”, ha spiegato.