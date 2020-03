Celebrity Hunted, anticipazioni puntata 2: Francesca Barra, compleanno a Casa Surace (SPOILER)

Su Prime Video la caccia è iniziata. Oggi, venerdì 13 marzo 2020, sulla piattaforma streaming di Amazon sono disponibili i primi tre episodi del reality show Celebrity Hunted. Per quattordici giorni otto vip dovranno non farsi catturare da un pool di investigatori, capitanato da Alfredo Mantici, ex capo analisi strategiche dei servizi segreti. Francesco Totti e Costantino Della Gherardesca proveranno a superare la missione da soli. Saranno in coppia, invece, Fedez con Luis Sal, Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo, Claudio Santamaria e Francesca Barra. Avranno a disposizione un cellulare privo di internet, e facilmente rintracciabile dagli investigatori, e un bancomat dal quale potranno prelevare al massimo 70 euro al giorno. Cos’è accaduto nel secondo episodio del reality della piattaforma Amazon? Attenzione, contiene spoiler.

Celebrity Hunted: Claudio Santamaria e Francesca Barra da Nonna Rosetta

La coppia formata da Claudio Santamaria e Francesca Barra si trova a Napoli, più precisamente all’interno del Teatro Nuovo, dove hanno dormito il primo giorno. Gli investigatori, il giorno dopo, scoprono non solo dove si trovano, ma che la giornalista festeggia il compleanno. Indirettamente abbiamo un riferimento temporale, e il reality quindi è partito il 23 settembre 2019, il giorno prima del genetliaco della Barra.

Con la complicità di un loro amico, Andrea, si sono diretti a Sala Consilina, in provincia di Salerno, patria di Casa Surace. Ad accoglierli ovviamente Nonna Rosetta che, per l’occasione, ha preparato una teglia di pasta al forno. Durante il pranzo arrivano due amiche della nonna più famosa del web, che offrono ai due fuggitivi l’alloggio a Padula, a pochi chilometri di distanza.