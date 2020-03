Celebrity Hunted, anticipazioni puntata 3: continua la fuga dei sette vip (SPOILER)

Su Prime Video la caccia è iniziata. Oggi, 13 marzo 2020, sulla piattaforma streaming di Amazon sono disponibili i primi tre episodi del reality show Celebrity Hunted. Per quattordici giorni otto vip dovranno non farsi catturare da un pool di investigatori, capitanato da Alfredo Mantici, ex capo analisi strategiche dei servizi segreti. Dopo la cattura di Costantino Della Gherardesca, rimangono in sette a completare la missione richiesta dal reality di Amazon. Francesco Totti, che fugge da solo, e le coppie formate da Fedez con Luis Sal, Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo, Claudio Santamaria e Francesca Barra. A disposizione un cellulare privo di internet, e facilmente rintracciabile dagli investigatori, e un bancomat dal quale potranno prelevare al massimo 70 euro al giorno. Cosa accadrà nel terzo episodio? Attenzione, contiene spoiler.

Celebrity Hunted: Totti ospite di Di Vaio, si dividono Caccamo e la Del Bufalo

I sette ricercati adottano strategie diverse per sfuggire dagli “hunters”. Luis Sal e Fedez, ad esempio, partiti in barca da Monopoli sono arrivati a San Vito; accompagnati da un amico hanno trovato rifugio a un camping a Pineto, in provincia di Teramo, luogo molto caro al rapper. I due decidono di farsi localizzare ed hanno attuato un piano ben preciso: attirare una delle pattuglie, allontanarsi e mettere in difficoltà gli investigatori. Il piano riesce quasi alla perfezione, poiché non son riusciti a bucare le gomme dell’auto della pattuglia, e l’avventura per la coppia di amici può continuare.

Dopo aver ricevuto ospitalità da Alberto Aquilani a Firenze, Francesco Totti si è diretto a Bologna, dal suo amico Marco Di Vaio. Per depistare gli “hunters”, ha consegnato il telefono dato dalla produzione alla moglie del responsabile scouting del Bologna; quel cellulare, localizzabile dal pool d’investigazione, verrà acceso quando la coppia sarà a Genova con la squadra.

La coppia formata da Claudio Santamaria e Francesca Barra è arrivata a Matera, si fanno registrare in un albergo e lasciano una lettera ai cacciatori. Grazie all’aiuto di chi li ha ospitati a Padula, sanno che sulle loro tracce c’è la pattuglia formata da due donne. La coppia, grazie a una complice, fugge in macchina ancor prima d’esser presi dagli “hunters”.

La più scaltra tra le coppie, ovvero Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo, dopo aver fatto seminare le tracce, da Pistoia si separa. Mentre Caccamo è partito alla volta di Riccione, la cantante si è diretta a Viareggio. Il pool investigativo intuisce il tutto e una delle pattuglie è nella stazione ferroviaria della cittadina toscana. Inizialmente i due agenti si sono piazzati sull’uscita principale. Dal quartier generale di Roma, i cacciatori si accorgono che c’è un’uscita secondaria, da dove è passata, camuffata, Diana Del Bufalo.

Il finale dell’episodio è aperto: verrà catturata o no? Lo scopriremo tra sette giorni, quando usciranno gli ultimi tre episodi della prima edizione del reality di Prime Video.