Celebrity Hunted, anticipazioni puntata 2: primo vip catturato (SPOILER)

Su Prime Video la caccia è iniziata. Oggi, 13 marzo 2020, sulla piattaforma streaming di Amazon sono disponibili i primi tre episodi del reality show Celebrity Hunted. Per quattordici giorni otto vip dovranno non farsi catturare da un pool di investigatori, capitanato da Alfredo Mantici, ex capo analisi strategiche dei servizi segreti. Francesco Totti e Costantino Della Gherardesca proveranno a superare la missione da soli. Saranno in coppia, invece, Fedez con Luis Sal, Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo, Claudio Santamaria e Francesca Barra. Avranno a disposizione un cellulare privo di internet, e facilmente rintracciabile dagli investigatori, e un bancomat dal quale potranno prelevare al massimo 70 euro al giorno. Già nel secondo dei sei episodi, uno degli otto vip è stato catturato. Chi sarà? E come ci sono riusciti gli investigatori? Attenzione, contiene spoiler.

Celebrity Hunted: fuga interrotta per Costantino Della Gherardesca

Nell’episodio precedente Costantino Della Gherardesca haadottato una strategia ben precisa: non usare mai il bancomat e provare a depistare gli investigatori. Dopo aver scroccato un biglietto per la Metro B, Costantino ha raggiunto la stazione di Piramide, dove l’aspettava una sua amica che lo portava a Napoli.

Nella città partenopea, il celebre conduttore di Pechino Express si è diretto a un compro oro per ottenere 445 euro in cambio di un anello. Con parte del denaro ha pagato un albergo dove, però, non alloggerà. Lo scopriranno gli investigatori a loro spese, con tanto di lettera-sberleffo da parte del Della Gherardesca con tanto di A come Anarchia.

In quest’episodio Costantino ha incontrato il nipote Barù, con cui in passato ha partecipato alla prima edizione del reality di RaiDue da concorrente prima che da conduttore. Ciò che sembrava un ottimo alleato è poi diventato, indirettamente, l’arma per il pool investigativo che decide di mettere sotto controllo il suo cellulare.

Il ritrovato duo è andato a Montespertoli, nel fiorentino, da un amico conte, ma neanche il tempo di prendere un caffè che sono costretti a fuggire dagli “hunters”. Separato da Barù, Costantino si è diretto verso il Monastero Induista Svami Gitananda Ashram Marici di Altare, in provincia di Savona. Attraverso l’analisi della vita del conduttore, e le immagini dell’automobile su cui viaggiava Costa, gli investigatori son risaliti al luogo. Una delle cinque pattuglie a disposizione ha teso l’agguato, riuscendo nella cattura, scatenando il giubilo nel quartier generale del pool investigativo. Costantino Della Gherardesca si vede così interrompere la sua avventura a Celebrity Hunted.