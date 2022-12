Cenone Capodanno: la guida di Altroconsumo all’acquisto dei cibi tradizionalmente più consumati

Iniziato il countdown per l’ultima notte dell’anno, dopo le abbuffate natalizie, ora nei supermercati ci si prepara al cenone di Capodanno che, nella maggior parte dei casi, e secondo delle tasche, non può tuttavia esimere dalle portate, cibi ormai divenuti ‘tradizionali’, come lo zampone – o il cotechino – le lenticchie secche, il salmone affumicato, l’insalata russa e le immancabili ‘bollicine’ (spumante oppure Champagne).

Insomma, l’anno ci lascia con l’ennesima spesa, che Altroconsumo ha voluto quantificare, visitando 25 supermercati on line, per stilare una media dei prezzi di questi prodotti legati alla cena che precede la Notte di San Silvestro.

Cenone Capodanno: almeno come ‘antipasto’, il salmone affumicato presente in quasi tutte le tavole

Iniziamo proprio da un classico, come il salmone affumicato che, è uno dei prodotti caratterizzato da un largo range di prezzi. Se ci si rivolge a quello confezionato (fino a 150gr), parliamo d ualcosa come 55 euro al chilo che, tradotto, significa 5,50 euro per una confezione da 100 gr. Facendo quindi una media rispetto ai prodotti più economici in commercio, mediamente per il salmone affuicato andremo a spendere circa 43 euro al chilo.

Nello specifico, rivela Altroconsumo, si parte da quello presente sugli scaffali dei discount (tipo Eurospin), dove una confezione da 150gr di Salmone Norvegese, ‘in promozione’ viene venduto a 2,89 euro (parliamo quindi di 19,27 euro al chilo).

Competitiva anche l’offerta on line legata alla catena di supermercati Coop (coopshop.it), che propone il formato da 150gr a 4,15 euro (per 27,87 euro al chilo).

Se ci si rivolge invece Frequentemente si trovano ai banchi frigo, dove troviamo i prodotti a marchio del distributore (private label), bisogna prepararsi a spendere un po’ di più: circa 50 euro al chilo, fino addirittura ai 90 per l’acquisto on line presso la catena Bennet e Pam.

Cenone Capodanno: l’insalata russa, uno ‘sfizio gustoso’ alla portata di tutte le tasche

Passiamo ora (per chi non ha voglia di farla in casa), ad un altro classico come l’insalata russa. Anche in questo caso si notano evidenti oscillazioni di prezzi se scegliamo di acquistarla nei banchi gastronomici dei supermercati, dove mediamente andremo a spendere circa 10,50 euro al chilo. Diversamente, approfittando delle ‘promozioni’, o di prezzi particolarmente competitivi, cercando on line, l’associazione dei consumatori ha individuato nella catena Bennet l’offerta di 6,90 euro al chilo.

Cenone Capodanno: immancabili le lenticchie, che ‘portano soldi’… ma ne tolgono anche

Servite con il benaugurante proverbio secondo il quale mangiandole ‘portano soldi’, le lenticchie – un tempo piatto povero – rappresentano indubbiamente il ‘must’ delle festività di fine anno, Anche qui l’acquisto è abbastanza complicato, visto che si parla di un legume articolato da una categoria molto variegata, che finisce per influire sul prezzo di vendita: ad esempio, una confezione di lenticchie secche di piccole dimensioni (fino a 500gr), può oscillare dai 2 ai 15 euro! Anche qui, se un discount come Eurospin le vende a 0,89 euro al chilo (nel caso delle ‘mignon rosse’ in promozione), altri punti vendita propongono le lenticchie ad oltre 10 euro al chilo. Tutt’altra musica invece per quelle a marca del distributore, che si attestano mediamente intorno ai 3,40 euro al chilo per confezioni di lenticchie secche fino a 500gr.

Cenone Capodanno: zampone o cotechino che sia, tradizione a parte, è impossibile resistergli

Infine, come resistere davanti ad un profumato e fumante piatto di cotechino o zampone? Qui i discorso è quasi ‘obbligato’, perché s’intende un prodotto esclusivamente venduto confezionato, per lo più presente sugli scaffali dei supermercati. Si parte dunque da quello di Casamodena (Cotechino Modena Igp 500gr), tra i più economici, che troviamo a 9,36 euro al chilo, rispetto allo zampone Negroni (Zampone solo carne italiana 1000gr) a 11,01 euro al chilo, o a quello di Casamodena (Zampone di Modena Igp 900gr) a 11,02 euro al chilo.

Cenone Capodanno: dagli Champagne francesi a quelli italiani, passando per il classico prosecco

Siamo quindi al brindisi e, come dicevamo, a secondo dei gusti – e delle tasche – le ‘bollicine’ divengono le protagoniste della festa. Ed ecco lo sfarzoso Moet & Chandon (37 euro) che, insieme al G.H. Mumm (28 euro), si contendono lo scranno degli Champagne più costosi. Champagne che ‘accampano meno pretese’ economiche se, come suggerisce l’indagine condotta da Altroconsumo, decidiamo di acquistarle on line presso la catena Basko di Genova, o presso un Iper- il paese della grande I di Milano. Per i cultori dei vitigni made in taly, ecco invece per gli altrettanti ricercati Ferrari Trento Doc (14,30 euro), e l’altrettanto gettonato Berlucchi Franciacorta Docg (12,80 euro a bottiglia). Il primo lo si può trovare ad un buon prezzo on line presso la Coop di Roma (easycoop.com) a 10,40 euro mentre, il Franciacorta Berlucchi è il fiore all’occhiello dei punti vendita Esselunga (9,29 euro). Chiudiamo infine con il Prosecco, il cui prezzo medio si aggira intorno ai circa 6/7 euro a bottiglia.

