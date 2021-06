Centro, Brugnaro: “Siamo il partito dell’agenda Draghi”

Sostegno all’agenda di Mario Draghi, federazione per i “delusi” di “tutti i partiti”. Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia e fondatore di ‘Coraggio Italia’, parla al ‘Foglio’ della sua nuova iniziativa politica: “Alla Camera per ora siamo in ventitré. Per ora”, e al Senato “sette, ma presto diventeranno dieci. E poi di più”. “Ragionevoli, sì. Ma moderati no. Risoluti. Decisi. Determinati”, evidenzia Brugnaro, che non si pone limiti: “In Italia sappiamo, ce lo dicono i nostri sondaggi, che il 31 per cento degli elettori cerca uno spazio come quello che stiamo costruendo”. Per fare cosa? “Superare i vecchi rancori”: “Non siamo dogmatici, noi. Siamo trasversali… Saremo il partito dei delusi dagli altri partiti. Di tutti i partiti”. “Siamo il partito dell’agenda Draghi”, dice ancora il sindaco di Venezia, il quale auspica la permanenza del premier a Palazzo Chigi anche il prossimo anno: “E’ quello che dovrebbero sperare tutti coloro che sognano di costruire un paese più forte, più dinamico, più coraggioso, meno litigioso”.