Champions, Napoli-Rangers 3-0: quinta vittoria azzurra

(Adnkronos) – Il Napoli batte i Rangers per 3-0 nella quinta giornata del Gruppo A di Champions League e dopo la quinta vittoria in altrettante partite guida il girone a punteggio pieno. Il successo è firmato dalla doppietta di Simeone (11′ e 16′) e dal gol di Ostigard (80′). La formazione di Spalletti, già qualificata per gli ottavi di finale, comanda a quota 15 e conserva 3 lunghezze di vantaggio sul Liverpool. Il Napoli, vittorioso all’andata 4-1 contro i reds, nella sesta e ultima giornata del girone può permettersi anche una sconfitta a Anfield Road: solo un clamoroso crollo costerebbe agli azzurri il primo posto in classifica.