Champions, serata amara per il Milan ancora ko con il Chelsea 2-0

(Adnkronos) – Serata amara in Champions League per il Milan a San Siro. I rossoneri vengono battuti di nuovo dal Chelsea, questa volta 2-0, grazie ai gol di Jorginho su rigore e di Aubameyang, ma ci sono molte più attenuanti per la squadra di Pioli con l’episodio che di fatto ha deciso la sfida al 18′ del primo tempo con il rigore assegnato dall’arbitro Siebert con l’espulsione di Tomori. Milan in dieci uomini quindi per oltre 70 minuti e viste anche le tante assenze ha potuto poco contro la formazione schierata da Potter che aveva anche dovuto rinunciare agli infortunati Kanté, Ziyech e Fofana. Il Chelsea nel gruppo sale a 7 punti, mentre il Milan resta fermo a 4 come la Dinamo Zagabria che ha pareggiato 1-1 con il Salisburgo che si porta invece a 6 punti nel gruppo E.

Dopo un inizio guardingo d aparte di entrambe le squadre al 18′ si verifica l’episodio che cambia la partita: palla in verticale di James per Mount che scappa a Tomori, e che lo trattiene in area anche se non gli impedisce di concludere in porta. Per l’arbitro è rigore ed espulsione di Fikayo Tomori. Sul dischetto va Jorginho che spiazza Tatarusanu incrociando la conclusione. Il Milan cerca di reagire e va vicino al pari al 27′: Brahim Diaz riceve sull’esterno, rientra sul sinistro e crossa per Giroud che tutto solo di testa mette sul fondo. Al 34′ il Chelsea che nel frattempo ha preso campo, raddoppia: Kovacic serve al limite Mount, che di prima imbuca per l’accorrente Aubameyang che anticipa anche Sterling e batte Tatarusanu sul primo palo per il 2-0. Sul finire del primo tempo londinesi vicini al tris: al 44′ Mount va via a Theo Hernandez e calcia da fuori con il sinistro ma Tatarusanu respinge in corner.

Pioli prova a sistemare la squadra nell’intervallo e al 49′ Dest tocca nello spazio per Tonali, il numero 8 crossa basso all’indietro ma Kepa anticipa tutti con i piedi e la difesa dei Blues riesce miracolosamente a liberare. Gli spazi sono tanti e poco dopo Chalobah imbuca per l’inserimento di Gallagher, appena entrato, che salta Tatarusanu, ma conclude solo sull’esterno della rete e si salva il Milan. Al 54′ Tatarusano ancora protagonista. James crossa all’indietro per Kovacic che calcia al volo e trova sulla sua traiettoria Aubameyang che conclude ma il portiere rumeno respinge la conclusione.

La squadra di Pioli nonostante l’inferiorità non rinuncia a provarci e al 60′ Leao scappa sulla fascia e crossa, Tonali buca la conclusione ma il pallone arriva sul secondo palo nella zona di Dest che controlla bene e calcia forte sul primo palo, ma manda alto. Lo stesso esterno ex Barcellona poi al 75′ evita il tris del Chelsea: Kovacic imbuca per Aubameyang che, all’interno dell’area, controlla, ma viene rimontato da Dest, che chiude in angolo. Nel finale un po’ di nervosismo del Milan e tanti cartellini gialli ma senza rinunciare ad offendere e al 90′ ci prova Origi senza fortuna.