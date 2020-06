Che Dio ci aiuti, oggi 11 Giugno 2020 su Rai1 con Elena Sofia Ricci: cosa succede oggi

Torna oggi 11 giugno 2020 su Rai1 la fiction “Che Dio ci aiuti”, come noto con Elena Sofia Ricci protagonista ancora nei panni di Suor Angela. Si tratta di una doppia puntata che accompagna gli appassionati anche in questa serata, con un interessante cast e una trama che il pubblico ha già dimostrato di apprezzare.

Ecco cosa accade oggi in questa serata dell’11 giugno 2020.

Che Dio ci aiuti, oggi 11 Giugno 2020 su Rai1 con Elena Sofia Ricci, la trama

Doppio appuntamento con la suora più nota d’Italia, interpretata da Elena Sofia Ricci nella fiction di grande appeal “Che Dio ci aiuti 5”, in onda giovedì 11 giugno alle 21.25 su Rai1, con un cast che oltre alla protagonista conta su Francesca Chillemi, Gianmarco Saurino, Arianna Montefiori, Simonetta Columbu, la partecipazione di Valeria Fabrizi e la regia di Francesco Vicario.

Nel primo episodio dal titolo Il cuore in soffitta, Ginevra sembra avere una storia con un ragazzo che si sta per sposare e Suor Angela scopre un segreto legato alla ragazza. Nel mentre Nico incontra Maria, con la quale inizia un rapporto, ma ha una cattiva sorpresa quando scopre chi è in realtà.

Azzurra intanto vorrebbe recarsi da Valentina in ospedale, ma cerca ogni scusa per rinviare, mentre Gabriele dà a Valentina una possibile chanche.

Nel secondo episodio intitolato Ultima occasione, Suor Angela viene a sapere che Gabriele nasconde ciò che potrebbe mettere in pericolo la vita di Valentina. Nello stesso momento, Nico porta avanti la sua storia clandestina con Maria, ma Ginevra è contraria al loro rapporto. Intanto Azzurra collabora con le gemelle per mettere in difficoltà Gabriele.