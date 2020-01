Chi è Amione, futuro difensore del Genoa: analisi per il Fantacalcio

Bruno Amione al Genoa, l’operazione si è riaperta per concluderla subito già a gennaio. Una trattativa nata alcune settimane fa ma mai chiusa. Il Grifone è ora intenzionato ad accelerare per portare il difensore in rossoblù in questa finestra di mercato.

Il Genoa dovrà battere la concorrenza del Lione per assicurarsi il giovane calciatore che potrebbe presto rinforzare la retroguardia di Nicola, ancora alla ricerca della quadratura giusta del cerchio per trovare quanto prima la salvezza. Ma chi è Bruno Amione? E soprattutto: può essere utile al Fantacalcio? Scopriamolo.

Amione al Genoa, età e ruolo

Bruno Amione è un giovanissimo difensore di proprietà del Belgrano, stessa squadra da cui proviene Romero. Per questo per il classe 2002 è già pronta l’etichetta di nuovo Romero. E considerando quanto bene ha fatto il suo collega è un paragone che pesa, soprattutto per la giovanissima età di Amione.

Il Genoa lo ha puntato da tempo, ora lo vorrebbe subito in squadra per integrarlo al resto della rosa. Per riuscirci dovrà battere la concorrenza del Lione. Amione ha compito 18 anni solo lo scorso 3 gennaio, giovanissimo ma già cercato da diversi club. Come il connazionale Romero, rimasto al Genoa ma acquistato dalla Juve. La speranza del club rossoblù è che Amione possa ripercorrere la stessa strada.