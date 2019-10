Chi è Filippo Roma, inviato Le Iene Moralizzatore aggredito: età, carriera, vita privata, Instagram (VIDEO AGGRESSIONE)

Ancora un’altra puntata de Le Iene, e ancora uno sforzo da parte dei suoi numerosi inviati che, di puntata in puntata, provano a far luce su vicende di ogni tipo (cronaca, politica, glamour, tv, e tanto altro ancora) sulle quali spesso calano ombre e silenzi.

Tra questi, il noto Filippo Roma che di recente ha anche subito una dura e controversa aggressione. Ma chi è Filippo Roma, l’inviato de Le Iene aggredito? Conosciamo meglio cosa c’è, chi c’è in sostanza, dietro il personaggio noto come il ‘Moralizzatore’.

Chi è Filippo Roma, inviato Le Iene Moralizzatore aggredito: anni, esordi, amori, segno zodiacale, perchè è stato aggredito

Filippo Roma è uno degli storici inviati delle Iene. Conosciuto anche come il ‘moralizzatore‘, è noto per avere davvero un gran fiuto per le notizie: ma chi è Filippo Roma una delle ‘iene’ più note del programma omonimo di Italia 1?

I suoi servizi sono famosi: Filippo Roma non solo si è spesso proiettato a ‘torchiare’ la classe politica ma pure di fatti di cronaca e dei controversi temi sui migranti. Classe 1970, Filippo Roma è nato nella capitale il 16 gennaio sotto il segno del Capricorno. Fin da piccolo è sempre stato un ragazzo votato al giornalismo. Infatti informarsi, e a seguito della maturità classica ha lavorato impegnandosi fino ad approdare in televisione e dedicarsi completamente al mondo del giornalismo.

Appena laureato in Economia ha cominciato a lavorare in un’azienda che si occupava di riscossione crediti, nel settore gas. Dopo due anni ha avuto la possibilità di gestire un impianto di benzina dell’Agip, un lavoro che però non l’ha mai entusiasmato del tutto. Tra gli anni ’90 e 2000, Filippo, insieme al suo amico di sempre, Alessandro Sortino dopo aver inviato a diversi registi e produttori un loro soggetto cinematografico hanno avuto la fortuna di essere riusciti ad incontrare Mario Monicelli, che chiese loro di scrivere, da zero, la sceneggiatura di un film.

Prima de Le Iene, Filippo ha lavorato a Radio Capital, in qualità di autore di testi. Ma quanto alla sua vita privata? Filippo Roma è sposato e ha anche due figli. Sulla moglie c’è tuttavia stretto riserbo, non avendo lui mai amato parlare della sua vita privata.

Un’amicizia vera e sincera, inoltre, Filippo Roma l’ha sempre avuta con la l’amica e collega Nadia Toffa che ha deciso di ricordare insieme a tutti gli altri suoi colleghi. E’ anche molto amico di Veronica Ruggeri. Filippo Roma, che su Instagram è seguitissimo (questo il suo indirizzo: roma.filippo) è un fervido lettore di libri, ama molto lo sporte e gioca diverse volte a calcio.

Di recente, come noto, ha subito una pesante aggressione che fa riferimento ad alcune su indagini relative alla emergenza rifiuti di Roma. Diverse persone, evidentemente, non l’hanno presa benissimo. Più di qualunque parola, chiarisce tutto il video della aggressione che trovate qui di sotto.