Chi è Marco Bocci, compagno di Laura Chiatti: età, carriera, vita privata, moglie, curiosità, Instagram e vero nome

In questi minuti la sua compagna di vita, Laura Chiatti è presente nello studio televisivo di Bianca Guaccero di Detto Fatto su Rai due (che ha cambiato orario da quest’oggi), parlando a ruota libera di carriera, progetti futuri e vita privata.

Nella vita privata di Laura Chiatti, come è noto, da tempo, c’è il noto artista Marco Bocci. Personaggio poliedrico capace di spaziare da un settore all’altro, Marco Bocci è notissimo ai più, amato dai fan di tutte le età, e specialmente le donne.

Ma chi è Marco Bocci? Cosa si nasconde dietro la vita professionale? Ecco tutto quello che sappiamo circa il noto attore e artista compagno di Laura Chiatti.

Marco Bocci è uno degli attori italiani più amati e conosciuti non solo nel nostro paese: la sua vita professionale e quella privata spesso si sono incrociate, specie in virtù delle sue storie sentimentali e delle curiosità che l’hanno accompagnato. Marco Bocci è nato il 04 agosto 1978, sotto il segno del Leone, a Marsciano con il nome di Marco Bocciolini. E’ cresciuto con la mamma Graziella ed il papà Marcello.

Marco si diploma in recitazione presso il Conservatorio Teatrale d’Arte Drammatica a Roma. Dopo il debutto al teatro, esordisce nel mondo dello spettacolo con I cavalieri che fecero l’impresa, e poi con Cuori rubati, Incantesimo 8, Caterina e le sue figlie.

Ma come sanno i suoi fan, il vero grande successo arriva nel 2008 con Romanzo Criminale dove veste i panni del Commissario Nicola Scialoja nella omonima serie che segue le vicende della nota Banda della Magliana di Roma.

L’apoteosi lo consacra. Dal 2011 al 2015 è Domenico Calcaterra in Squadra Antimafia – Palermo oggi. Nel 2014 recita in Scusate se esisto al fianco di Raoul Bova e Paola Cortellesi, mentre nel 2015 è tra i protagonisti di Italo. Nel 2016 lo troviamo in Solo, miniserie tv dove interpreta un agente sotto copertura.

In verità, i film che lo riguardano, anche al cinema, sono decisamente tanti e di successo e la carriera nel celluloide non è neppure l’unico sbocco artistico per lui. Nel contempo, la sua vita privata prende una svolta sostanziale. Infatti dal 2014 è sposato con Laura Chiatti dalla loro relazione sono nati due bambini: Enea il 22 gennaio 2015 e Pablo il 08 luglio 2016.

Di Marco Bocci sono venute fuori alcune interessanti situazioni aneddotiche. Per esempio nel film La Banda dei Tre ha dovuto tingere i capelli biondo platino, e ha ammesso di non sopportarli. Come visto in precedenza, inoltre il suo cognome è Bocciolini, ma siccome molti lo confondevano o lo scrivevano in maniera errata ha deciso di accorciarlo in Bocci.

Inoltre, è un atleta. Marco Bocci ama correre, andare in moto e fare arrampicata. Di recente ha ammesso che tante fan lo fermano per strada chiedendogli di avere un figlio da lui senza nulla in cambio. Lui però è fedele alla sua Laura.

I testimoni delle sue nozze con Laura Chiatti sono stati i due grandi amici della coppia Raoul Bova e Riccardo Scamarcio. E’ rimasto in ottimi rapporti con la sua ex Emma Marrone, tanto che la cantante sarebbe amica di sua moglie Laura Chiatti e i loro figli la chiamerebbero zia.

Marco Bocci e Laura sono legatissimi ai loro figli. “I nostri bambini ci hanno molto unito, anziché allontanarci: è vero, tu come partner passi in secondo piano, ma poi si crea un feeling particolare, anche divertente“. I due, poi, sono attivissimi su Instagram.

Marco Bocci su Instagram ha più di 400mila fan che lo seguono. Questo il suo profilo: marcoboccireal.