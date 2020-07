Chi è Niccolò Agliardi, età e carriera del cantante

Musica e arte a ‘20 anni che siamo italiani’, programma condotto da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada che portano in prima serata su Rai 1 uno show frizzante ma allo stesso tempo denso di contenuti, grazie alla partecipazione di ospiti d’eccezione, come Niccolò Agliardi, chiamato a prendere parte all’ultima puntata della trasmissione.

Cantante, scrittore, conduttore. Insomma, si è dato da fare il cantautore classe 1974, 46 anni e una carriera costruita tutta con il suo talento. Inizia giovanissimo a scrivere e cantare, tanto che ci mette poco a far breccia su alcune etichette discografiche che si accorgono del suo talento.

La sua scalata è lenta me irrefrenabile, e seppur non sia uno dei cantanti più in voga del momento il nome di Niccolò Agliardi è apprezzato dai cultori del genere. La sua carriera si è poi snodata in varie direzioni, tanto che il cantautore è diventato anche scrittore di libri di successo.

Non solo, è anche conduttore radiofonico, mettendo la sua voce al servizio degli ascoltatori. Della sua vita sentimentale non si sa molto, in un’intervista a Gay.it di quache tempo fa aveva però fatto chiarezza in merito: “Non sono gay. Dopo aver pubblicato il mio libro ho ricevuto una lettera con una storia bellissima. Mi ha scritto un ragazzo raccontandomi del suo amore di gioventù, della fatica, la difficoltà e il coraggio con i quali era stato vissuto. La trasparenza e la dolcezza con cui me l’ha trasmessa mi hanno toccato ed emozionato molto, quindi ho pensato che valesse la pena provare a scrivere una canzone, partendo proprio dalla perfezione, parola che mi era venuta in mente in quel momento”.