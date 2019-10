Chi è Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini: età, vita privata, Social, aggressione discoteca, calcio, tv, fidanzate

Niccolò Bettarini è uno di quei ragazzi che, a metà tra due percorsi professionali (quello dei suoi due genitori vip) sembra esser cresciuto in un universo di popolarità dal quale poter prendere il bene ed il male e, alla fine, compiere le scelte di vita più congeniali alle proprie velleità.

Niccolò sogna di diventare calciatore come il papà. Ma chi è Niccolò Bettarini? Cosa sappiamo di lui? In primo luogo, occorre dire che Niccolò Bettarini è il primogenito della coppia Simona Ventura-Stefano Bettarini. E che, oltre alla enorme popolarità riflessa dai genitori, è stato già protagonista, suo malgrado, di un clamoroso caso di cronaca nera qualche tempo fa. Quale?

Andiamo con ordine ad analizzare dunque un pò tutto su Niccolò Bettarini e a scoprire effettivamente chi sia il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini.

Chi è Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini oggi 15 Ottobre 2019 ospite a Detto Fatto con Bianca Guaccero: l’aggressione, dieci coltellate fuori dalla Discoteca, prognosi riservata

Come noto, Niccolò Bettarini è stato ricoverato in prognosi riservata a seguito di un accoltellamento fuori da una discoteca di Milano. Tutto accadde nella notte tra il 30 giugno 2018 e il 1 luglio. Cosa successe?

Niccolò Bettarini, il figlio 19enne di Simona Ventura e Stefano Bettarini è stato accoltellato fuori dalla discoteca Old Fashion di Milano. Le dinamiche in un primo momento non erano ancora chiare: poi era emerso come il ragazzo, per fortuna poi non in pericolo di vita pure se rimasto del tempo in prognosi riservata, aveva subito addirittura dieci coltellate. Ma da chi è perchè?

Per fortuna nessuna coltellata ha leso gli organi interni, ma a seguito delle indagini erano state fermate 4 persone dalla polizia, come i responsabili dell’aggressione. Il ragazzo si è ripreso e, pare, abbia subito l’aggressione per difendere un amico fuori dalla discoteca.

Adesso Niccolò conduce una vita normale e può continuare a seguire i suoi sogni. Chi è Niccolò Bettarini dunque? Niccolò è il primo dei figli di Bettarini e Ventura. Classe 1998, Niccolò Bettarini, oltre ad amare il calcio come il padre ha da poco cominciato a mostrare interesse per il mondo della televisione.

Niccolò ha studiato in Inghilterra dove ha deciso di intraprendere la carriera del padre. Niccolò, infatti, si allenato in una squadra inglese e sogna, un giorno, di diventare un calciatore. Non ha però mai trascurato gli studi, tanto che sua madre Simona Ventura ha ammesso come Niccolò sia uno di quei ragazzi con la testa sulle spalle.

Chi è Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini: programmi Tv, Instagram

L’innamoramento per la tv ha portato il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini sul punto di diventare un nuovo concorrente de L’Isola dei famosi e si era parlato di lui per il Grande Fratello Vip, esperienza fatta dal padre, ma per il momento non si sa nulla al riguardo. Attraente e fascinoso come il padre, Niccolò Bettarini ha inoltre moltissimi followers che lo seguono su instagram. Questo è l’indirizzo a cui trovarlo: mrbettarini.

Niccolò Bettarini è un ragazzo a cui le donne piacciono e anche tanto. A quanto pare ha avuto una relazione, che non è durata tantissimo, con Ginevra Lambruschi, influencer che su instagram è seguita da più di 400 mila followers.

Qualche tempo fa, infatti, le foto che ritraevano i due insieme, sono diventate subito virali, anche se la storia non è andata bene e da lì a poco le loro strade si sono divise. Nel novembre 2018 si vocifera un’altra relazione: Niccolò Bettarini e Carolina Schiavi (ex tentatrice ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne), secondo i rumors, avrebbero cominciato a vedersi.

Niccolò Bettarini è molto unito al fratello Giacomo, di due anni più piccolo di lui e ha uno splendido rapporto anche con Caterina, la figlia adottiva che Simona Ventura ha deciso di prendere con sè.