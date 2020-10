Chi era Thomas Jefferson Byrd, l’attore ucciso ad Atlanta

Nella sera di sabato, 3 ottobre, l’attore Thomas Jefferson Byrd è stato ucciso da una serie di colpi di pistola alla schiena ad Atlanta, in Georgia. Byrd, 70 anni, aveva recitato in molti film del celebre regista Spike Lee.

La polizia e i soccorsi sono intervenuti intorno all’1.45 in seguito a una chiamata di un passante che segnalava una persona ferita in strada, Belvedere Avenue. Ancora in corso le indagini per accertare le dinamiche dell’omicidio.

Spike Lee ha voluto ricordare l’amico scomparso con un lungo post su Instagram: “Sono davvero triste di annunciare il tragico omicidio del nostro amato fratello Thomas Jefferson Byrd. Tom è il mio ragazzo, il personaggio di molti miei film. Insieme alle condoglianze, mandiamo ogni benedizione alla sua famiglia. Riposa in pace”.

Chi era Thomas Jefferson Byrd

Nato nel 1950 a Griffin, Georgia, debuttò nel mondo televisivo solo nel 1992 nella serie L’ispettore Tibbs. Con il regista Byrd ha recitato in Clockers (1995), Girls 6 – Sesso in prima linea (1996), Bus in viaggio (1996), He Got Game (1998), Bamboozled (2000), Red Hook Summer (2012), Il sangue di Cristo (2014) e Chiraq (2015).