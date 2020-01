‘Chi vuol essere milionario’, Remigio: “Mi sono buttato…”

“La prima sensazione è stata quella di incredulità; quando giochi certo che speri di vincere, ma sai che è praticamente impossibile. Poi è arrivata la gioia, capisci che ti è capitato qualcosa di unico”. Ed ha ragione Enrico Remigio a gioire: vincere 1 milione di euro ad un quiz non è certo cosa da tutti i giorni. Oltretutto confida: “Ci sono arrivato con un misto di ragionamento e istinto: alla fine mi è arrivata l’illuminazione, ma la componente di fortuna è innegabile. Ci ragioni, vagli le possibilità e scegli: audaces fortuna iuvat“. E’ vero, ‘la fortuna aiuta gli audaci’, e lui lo è stato, ed anche in più di un’occasione. Determinante l’intuizione nella domanda finale quando dalla cartellina di ‘Chi vuol essere milionario?’, Jerry Scotti ha domandato: “Cosa lasciò scritto sul suolo lunare Gene Cernan, l’ultimo uomo che mise piede sulla Luna?”: Le iniziali della figlia’; ‘Il simbolo della pace’; ‘God bless America’; ‘Gene Was here’ le altre tre’. Il manager ci ha pensato attentamente, tra ‘logica ed audacia’, ha scelto ‘Le iniziali della figlia’, portandosi a casa 1 milione di euro.

“Vivo a Singapore, ora spero di tornare a casa”

Manager pescarese, da molti anni Remigio vive a Singapore (ma spera quanto prima, se non in Italia, di tornare almeno in Europa), ed il quiz di Jerry Scotti è uno de pochi ‘ganci’ che lo tengono ancora legato al suo amato paese: “Vivo all’estero da tanti anni – spiega infatti ‘il milionario’ – e non seguo più di tanto la tv italiana, ma ‘Chi vuol essere milionario?’ è uno dei pochi programmi che ho sempre guardato, è una sfida che ho sempre pensato di poter affrontare”. Ed ora, da milionario, come spenderà i soldi? “Non ho spese immediate da affrontare – rivela – non c’è un sogno che volevo realizzare. In un’epoca di incertezza sul futuro, è un cuscinetto che mi dà la possibilità di ricominciare dove voglio, magari tornare in Europa; insomma è un’ottima base su cui fare affidamento“.

La prima vincitrice, nel 2001, ‘incassò 1 mld di lire’

Nella storia ventennale di ‘Chi vuol essere milionario?’, Enrico Remigio è il quarto concorrente riuscito ad aggiudicarsi il top del montepremi in palio. La precedente vittoria ‘milionaria’, 2011, è stata quella di Michela De Paoli, casalinga di Pavia. Torniamo poi al 2004, quando a fare salti di gioia era stato Davide Pavesi, studente d’ingegneria. La vincitrice ‘storica’, in quanto la prima ad aggiudicarsi ‘1 miliardo di lire’, è stata nel 2001 Francesca Cinelli, un’impiegata di Pistoia.

