Chiara Ferragni su Instagram partecipa alla Dolly Parton Challenge

Chiara Ferragni non ha resisto e su Instagram oggi ha pubblicato una foto per partecipare alla nuova tendenza social: la Dolly Parton Challenge. Nell’ultimo post pubblicato dalla celebre imprenditrice digitale si può osservare Chiara Ferragni in versione LinkedIn, Facebook, Instagram e Tinder.

Come spiegato nel nostro articolo dedicato alla #DollyPartonChallenge in cui mostriamo come personalizzare il meme e creare il proprio post da condividere sui social network, ora anche in Italia numerose star e personaggi famosi hanno iniziato a condividere scatti dedicati al nuovo fenomeno che sta coinvolgendo influencer e personaggi del mondo dello spettacolo.

Chiara Ferragni e la foto Instagram per la #DollyPartonChallenge

“Dolly Parton challenge” è la descrizione che accompagna l’ultimo scatto di Chiara Ferragni su Instagram, un post dedicato all’ultima tendenza lanciata della cantautrice Dolly Parton. Nell’immagine si vede la fashion blogger Chiara Ferragni in quattro versioni, ognuna dedicata ad un social network. Nella versione LinkedIn troviamo una Ferragni super professionale, in quella Facebook la Ferragni in aeroporto pronta per partire, su Instagram uno scatto da red carpet e nell’ultima la versione “hot” per Tinder, il social network per incontri.