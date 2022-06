“Chiedo l’immediata espulsione della Russia dalla Fao”, Zelensky nel video collegamento con l’Ocse

Stavolta il video collegamento era con l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e, come ormai ci ha abituati, puntuale, a fine chiamata da parte del presidente ucraino è partita l’ennesima richiesta a danno della Russia.

Zelensky in video collegamento chiede all’Ocse l’immediata espulsione della Russia dalla Fao

Dunque, visto che l’aggressione militare contro l’Ucraina ha finito per avere dure conseguenze anche sulla sicurezza alimentare, privando decine di paesi – soprattutto in difficoltà economica – del grano, Zelensky ha espressamente chiesto all’Ocse che la Russia venga quanto prima espulsa dalla Fao.

Zelensky: “La Russia sta lavorando per far morire di fame almeno quattrocento milioni di persone”

Come ha infatti tenuto a rimarcare il presidente ucraino, “Non ci possono essere dubbi sul fatto che la Russia debba essere esclusa dalla Fao. La Russia sta lavorando per far morire di fame almeno quattrocento milioni di persone, se non oltre un miliardo“.

Zelensky: “In 105 giorni di guerra, la Russia ha lanciato circa 2600 missili contro i civili e le città ucraine”

Inoltre, ha tenuto a ricordare il presidente ucraino, “In 105 giorni di guerra, la Russia ha lanciato circa 2600 missili contro le città ucraine, soprattutto contro obiettivi civili: imprese, ferrovie, ponti, università ed edifici residenziali“.

Zelensky: “Un missile russo ha attraversato uno stabile uccidendo tre generazioni di una famiglia…”

Quindi la massima autorità di Kiev, ha inoltre tenuto a dare prova dell’inumanità delle truppe russe, ricordando la vicenda di un missile russo che, a Mariupol, ha letteralmente attraversato uno stabile, “uccidendo la piccola Kira, la madre e la nonna. E che cosa può servire un simile assassinio all’influenza russa?“.

Max