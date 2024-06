Choc a San Lorenzo – Il M5S: “Sgomento per attacco al Sally Brown, solidarietà alle vittime”. Iv: “Preoccupati per il clima di odio”

Choc a San Lorenzo – Il M5S: “Sgomento per attacco al Sally...

“Desta sgomento la notizia dell’attacco allo storico locale ‘Sally Brown’ di San Lorenzo. Un atto di violenza che è diretta conseguenza, purtroppo, di un clima di polarizzazione politica e della crescita degli estremismi. Una tensione che non riguarda solo il nostro Paese, ma tutta l’Europa, come ci dimostra il fatto che gli autori del gesto siano francesi”.

Choc a San Lorenzo, la capogruppo Linda Meleo: “Tutta la nostra solidarietà va alle vittime”

Così Linda Meleo, capogruppo M5s in Assemblea Capitolina, che aggiunge, “Tutta la nostra solidarietà va alle vittime, con l’augurio che il locale possa presto tornare all’ordinaria amministrazione e che i colpevoli affrontino subito un giusto processo”.

Choc a San Lorenzo, i consiglieri Iv Roma Municipio II: “Si è trattato di un assalto neonazista”

“Ciò che è accaduto a San Lorenzo – scrivono Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva, e Marco Dolfi, consigliere Iv del Municipio II – un vero e proprio attacco squadrista ai danni di un locale, è un episodio che condanniamo fermamente e che ci preoccupa molto. L’ondata di violenze a cui stiamo assistendo, infatti, che arriva perfino al cuore delle più alte istituzioni, ci consegna un quadro inquietante del clima di odio che sta attraversando il Paese e Roma in particolare”.

Choc a San Lorenzo, i consiglieri Iv Roma Municipio II: “Occorre che le istituzioni tutte facciano fronte comune e diano una risposta univoca”

“Queste manifestazioni di violenza – proseguono i consiglieri capitolini di Italia Viva – hanno come elemento comune l’avversione ai principi fondamentali della nostra Costituzione. Occorre che le istituzioni tutte facciano fronte comune e diano una risposta univoca. Come Italia Viva, difenderemo strenuamente in ogni sede i valori della libertà, della tolleranza e della democrazia”.

Max