Cicculli/Converti: “Il primo dicembre, Campidoglio in campo per la lotta all’Aids”

“Il 1° dicembre, in occasione della Giornata internazionale contro l’Aids, sarà organizzato un test day in Campidoglio, aperto a consigliere, consiglieri e componenti della giunta capitolina”.

E’ quanto dichiarano le presidenti Michela Cicculli e Nella Converti al termine della seduta congiunta delle Commissioni capitoline Pari Opportunità e Politiche Sociali e della Salute.

“Abbiamo avuto l’opportunità di ascoltare le voci dei rappresentanti di due associazioni impegnate da tempo nella lotta all’Aids, l’ANLAIDS e il Circolo di Cultura omosessuale Mario Mieli, che ringraziamo per il loro contributo. L’Aids non è più una malattia quasi sempre letale come agli inizi della sua diffusione, si può prevenire ed eventualmente curare. Per farlo è necessario superare lo stigma che ancora esiste verso chi è positivo all’HIV e promuovere la diffusione del test, oggi molto più rapido e accessibile che in passato”.

“Il test day in Campidoglio – concludono Cicculli e Converti – può essere un contributo importante all’attività di informazione e prevenzione. Questa e le altre azioni che ci vedranno presenti in occasione della Giornata contro l’Aids saranno solo il primo passo di un più forte impegno che l’Amministrazione capitolina intende assumere su queste tematiche”.

Max