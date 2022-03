Cisterna di Latina, arrestato 24enne, ecco perchè

Si barrica in casa, minaccia i genitori e poi aggredisce gli agenti: arrestato a Cisterna di Latina un 24enne con l’accusa di tentato omicidio nei confronti di un agente della volante.

L’uomo era noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a spaccio di droga e violenza sessuale; etnia rom, pluripregiudicato per reati sessuali e spaccio sarebbe il responsabile di tentato omicidio nei confronti di un operatore della Squadra Volante.

A seguito di richiesta d’intervento per una lite in famiglia gli agenti hanno riscontrato che, per futili motivi dopo una lite coi genitori, il giovane, in preda ad un raptus d’ira si era barricato, minacciando il padre di accoltellarlo; il ragazzo, si scagliava con rabbia verso gli operatori di polizia e ad uno di questi sferrava un fendente direzionando la punta della lama all’altezza dell’addome, cercando di trafiggerlo. Disarmato, il malvivente veniva tratto in arresto per il reato di tentato omicidio associato presso un Istituto Penitenziario in attesa dell’udienza di convalida.