Claudio Baglioni, chi è la compagna Rossella Barattolo: età, carriera, vita privata, gossip e hobby della lady QPGA

Ieri sera è tornato in TV, poiché Rai Uno ha riproposto l’evento dell’anno, il concerto infinito che ha portato prima all’Arena di Verona nello scorso Settembre e poi per i vari palasport Italiani.

Ma Claudio Baglioni dalle case e dai cuori degli italiani e delle italiane non ci esce mai. E, tra un Sanremo e un altro, continua a far breccia. C’è un cuore, su tutti, però, su cui la freccia di Cupido del Passerotto di Sabato Pomeriggio ha fatto effetto.

Quale? E’ presto detto. Quello della sua attuale (e storica) compagna. Di chi si tratta? Ecco di chi.

Claudio Baglioni, chi è la compagna Rossella Barattolo: cosa fa, dove vive e come ha conosciuto il divo Claudio

Si chiama Rossella Barattolo ed è la compagna dell’autore di Mille Giorni di te e di me in pratica da metà anni ottanta.

Rossella Barattolo è al fianco di Claudio Baglioni dal lontano 1987, ed è e resta una figura basilare per l’artista, nella vita dell’uomo che c’è dietro la star dell’ugola d’oro e delle sue scelte di vita.

Ecco tutto quel che c’è da sapere su Rossella Barattolo. Donna sveglia, seducente e preparata, Rossella è stata già di successo professionalmente parlando prima di conoscere l’artista romano.

Rossella Barattolo, storica compagna di Claudio Baglioni per i più forse non è nota, perchè ama vivere all’ombra del grande artista pur condividendo con lui tutte le strategie, iniziative, idee: in pratica, è una compagna e anche una producer, gestendo da vicino e direttamente la gran parte dei suoi interessi.

Del resto, senza mai voler apparire. Si conosce poco, la si sente parlare poco e mostrarsi di meno. Se non a fianco di Claudio. Ma chi è in realtà?

Rossella Barattolo, di origine pugliese, è nata l’8 aprile 1958 a Taranto. Dal 1987 fa coppia con Claudio Baglioni.

In precedenza aveva studiato e vissuto negli Stati Uniti e poi nel Regno Unito, specializzandosi come professionista del marketing. Apprezzata nei settori come una donna energica, grande lavoratrice, coscienziosa e determinata (ancora oggi qualcuno la definisce “un generale”) ha stupito il cantante in tempi non sospetti.

All’epoca, infatti il cantautore fu rapito dalla sua indubbia appariscente bellezza benché fosse ancora sposato con la prima moglie, Paola Massari. La separazione tra i due fortificò un rapportò che venne però, tra Claudio e Rossella, ufficializzato solo molti anni dopo, a divorzio ufficiale ottenuto.

Ma non c’è solo la bellezza e la musica a unire la coppia. Rossella è anche una donna impegnata nel sociale e ha saputo cambiare per sempre la vita del Claudio Nazionale.

Ex manager del settore petrolifero, Rossella Barattolo ha infatti incontrato per la prima volta Claudio Baglioni per motivi di lavoro. Il cantautore fu sorpreso del fatto che la donna non sapesse chi fosse.

Una rarità per lui. Poco tempo, e le chiese di occuparsi della sua carriera e lei accettò lasciando gli altri impieghi. Il passo verso l’innamoramento e l’amore fu breve. Nel 1994 la convivenza, ma solo quattordici anni dopo, nel 2008 (anno del divorzio di Baglioni dalla prima consorte), la loro storia è stata resa pubblica.

Non tutto è filato liscio. “Ci siamo lasciati per sei mesi. Ma era proprio quando eravamo divisi che abbiamo capito che non potevamo stare lontani l’uno dall’altro”, ha raccontato la stessa Rossella Barattolo in una rara intervista a Times of Malta.

I due non hanno figli, sebbene ne abbiano desiderati. Claudio Baglioni ha Giovanni, nato il 19 maggio 1982, dalla sua prima moglie Paola.

Come Claudio, anche Rossella Barattolo è impegnata nel sociale con attività di sensibilizzazione del pubblico ai problemi di sbarchi e immigrazione.

Fino al 2013 è stata presidentessa della Fondazione O’Scia’, una Onlus con lo scopo di informare sul problema dell’immigrazione clandestina a Lampedusa. Dove peraltro ama trascorrere le sue vacanze con Claudio. A lei è dedicata Mille giorni di te e di me, scritta durante un periodo di crisi (nonostante molti fan siano convinti la canzone sia dedicata alla ex moglie Paola).