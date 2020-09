Colleferro, morte Willy: il racconto di un amico

“Eravamo molto amici, frequentavamo da tempo la stessa comitiva”. Il racconto commosso è quello di Lorenzo, amico di Willy Monteiro Durate, il 21enne massacrati sabato sera a Colleferro.

Stava difendendo un amico, dicono alcuni testimoni, poi la follia: quattro ragazzi, tutti meno di 30 anni, lo hanno ucciso con calci e pugni: “Ero lì davanti, l’ho visto morire. Non potrò mai togliermi la scena dalla testa, non respirava più”, racconta ancora l’amico Lorenzo.

“E’ stato tutto molto veloce – aggiunge – sono rimasto vicino a lui per un’ora, forse meno. Quelli erano delle furie. Non ricordo molto bene. Sono ancora sotto choc, sono due giorni che non dormo e rivivo quei momenti. Queste cose non si dimenticano.

Willy qui lo conoscevano tutti. Un ragazzo solare, silenzioso, buono, non avrebbe mai fatto male ad una mosca. Una tragedia incredibile”, conclude.