Cologno Monzese: mega rissa in un bar, volano bicchieri e posaceneri, 31 enne in ospedale

Una tranquilla serata al bar si è trasformata in una scena dell’ok corral saloon.

E’ successo a Cologno Monzese, Milano, in un bar in via Visconti dove, verso le 22, un litigio tra 4 persone si è scatenato in una violenta rissa con tanto di lancio di bicchieri e posaceneri.

A farne le spese un giovane di 31 anni che è stato colpito al capo da un posacenere, la ferita apertasi ha convinto il giovane a recarsi in una farmacia li vicina, ed è stato proprio il farmacista che vedendo l’entità della ferita ha chiamato immediatamente il 118.

I sanitari lo hanno preso in cura e dopo aver stabilizzato la ferita lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale San Raffaele a Milano.

I carabinieri di Sesto San Giovanni stanno indagando sull’episodio per risalire ai responsabili.