Come calcolare la pensione di vecchiaia: servizio INPS ‘La mia Pensione’, come funziona, come si fa, pensione senza contributi

Come calcolare la pensione di vecchiaia: servizio INPS ‘La mia Pensione’, come...

Moltissimi italiani interessati per ragioni di contribuzione e di età all’ottenimento della cosiddetta pensione di vecchiaia si interessano tutti i giorni della procedura tramite cui avviare la domanda. pensione di vecchiaia sanno quali sono i parametri entro cui è possibile richiederla: Ovviamente coloro che sono arrivati a maturare il diritto allasanno quali sono i parametri entro cui è possibile richiederla: qui tutte le specifiche e i requisiti richiesti per ottenere la pensione di vecchiaia

La domanda viene presentata ad Inps, sia in modo telematico che tramite call center o tramite intermediari. Ma come si fa a sapere a quanto ammonta l’importo? E’ possibile calcolare la pensione di vecchiaia?

Calcolo pensione di vecchiaia con La Mia Pensione: ecco come si può fare

Sono tante le persone interessate al calcolo della pensione di vecchiaia: è possibile calcolare la misura dell’assegno pensionistico prima della pensione?

La risposta è sì. Infatti il calcolo della pensione, è possibile realizzarlo in qualsiasi occasione usando un apposito servizio messo a disposizione dall’Inps. Tale servizio, che si chiama La Mia Pensione INPS, ed è in grado di simulare, in modo indicativo, la futura pensione, tenendo conto di 3 fattori principali: età, storia lavorativa e retribuzione.

Pensione di vecchiaia senza contributi: l’assegno sociale

Vi è poi un’altra domanda che la gente spesso si fa, in merito alla Pensione di vecchiaia. Quando ci si trova senza contributi è possibile ottenerla?

Anche in questo caso la risposta è affermativa: la pensione di vecchiaia senza contributi versati, è possibile richiederla ma è necessario essere in possesso di requisiti di legge come la cittadinanza italiana e un basso reddito.

La pensione di vecchiaia senza contributi, non è altro che l’assegno sociale, vale a dire una prestazione che l’Inps concede, ai cittadini con 67 anni di età a condizioni di reddito bassa.