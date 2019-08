Come si modifica una Memoji?

Come abbiamo visto con recenti articoli, è molto facile sia creare che cavalcare l’onda della popolarità dei Memoji tramite continue personalizzazioni. Già ma, appunto, come si fa a personalizzare e modificare un memoji?

Guida alla modifica memoji: ecco cosa fare e in che modo

Per iniziare a modificare le memoji bisogna seguire un percorso facile, ma con un iter abbastanza ben definito. Ecco cosa fare e quando.

Come è noto, è possibile creare la Memoji su iPhone X o modelli successivi in due modi, aprendo l’App Messaggi: toccando la scimmietta icona-scimmietta-apple e scorrendo a destra fino a quando non si vede la voce “Nuova Memoji” icona-memoji-apple.

A questo punto parte la personalizzazione della memoji con tutte le opzioni possibili e la creatività immaginabile.

In effetti, è possibile creare quante Memoji si desiderano e divertirsi a creare i cosiddetti avatar delle persone a noi care: partner, amici, genitori, parenti o anche personaggi famosi.

Se, invece, si sono ricevute Memoji per salvarle non occorre altro che aprire il messaggio, tenere premuto per un secondo sulla Memoji e andare su Salva. In alternativa è possibile visualizzarle la memoji e fare tap su “Salva video”. in ogni caso, una volta salvata, la Memoji si troverà nella galleria della app Foto.

Nel corso della creazione della vostra Memoji è anche, naturalmente, possibile modificarla. E qui viene il bello. Perchè, in effetti, per modificare una Memoji esistente, è davvero semplice e divertente. Come si fa? Ecco ciò che occorre sapere.

Basta cliccare sull’icona della scimmietta-icona-scimmietta-apple, aprire la Memoji e cliccare sui tre puntini in basso a sinistra per realizzare la modifica che più interessa.

Le Memoji introdotte nel 2018 da Apple con il nuovo sistema operativo iOS 12 sono soggette a diversi aggiornamenti e miglioramenti strutturali voluti da Apple.

In ogni caso, come premessa di ogni modifica o creazione, quanto alle Memoji non si transige rispetto al fatto che, di base, occorre avere il sistema operativo iOS 12. Se non lo si ha, è ovviamente possibile scaricarlo gratuitamente.

Come è ben noto, Memoji e Animoji possono seguire le espressioni del vostro volto e fare esattamente le stesse cose che fa la vostra faccia (dall’occhiolino alla linguaccia.

Come è possibile? Semplice.

Tutto ciò è reso possibile tramite unsistema di telecamere introdotte con l’iPhone X, chiamato TrueDepth, “profondità vera”. In questo senso, occhio: per creare un Memoji, avete bisogno di un iPhone X o una versione successiva (iPhone XS, iPhone XS Max o iPhone XR) ed è necessario scaricare l’ultimo aggiornamento del sistema operativo iOS 12. S