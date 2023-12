Confassociazioni, premia Chiara Gribaudo per la salvaguardia del lavoro autonomo professionale

A palazzo Ferrajoli ieri sera è stata premiata l’On. Chiara Gribaudo (Pd) da Confassociazioni. Ha ricevuto il Confassociazioni Award “Per il costante impegno, durante la sua attività parlamentare, alla salvaguardia del lavoro autonomo professionale e per l’attenzione allo sviluppo del sistema associativo e professionale”.

“Ringrazio Confassociazioni per il premio conferitomi ieri, durante l’iniziativa svoltasi a Palazzo Ferrajoli a Roma. Sono onorata perché è il riconoscimento di un cammino che stiamo percorrendo insieme, per garantire tutele per lavoratrici e lavoratori.”

“Oggi più che mai è necessario ridurre le distanze tra lavoro autonomo e dipendente quando si parla di diritti.” Ha scritto su Facebook Chiara Gribaudo.