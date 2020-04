Conferenza Conte, data e orario del prossimo discorso del Premier: dove guardare la diretta tv e streaming

La prossima conferenza stampa di Giuseppe Conte non è ancora stata fissata ufficialmente ma in rete iniziano a trapelare le prime indiscrezioni sul giorno e l’orario di inizio del nuovo discorso del Presidente del Consiglio. Nella giornata di oggi, lunedì 20 aprile 2020, a Palazzo Chigi si sta svolgendo il Consiglio dei Ministri, molti giornali affermano che è probabile che il Premier Conte si colleghi in diretta tv e streaming al termine dell’incontro, probabilmente nella serata di oggi.

Conferenza stampa Conte: quando e dove vedere l’intervento del Premier

Non sarebbe la prima volta che Conte si colleghi su Facebook per parlare agli italiani a seguito di un CdM, tuttavia nei prossimi giorni sono attesi altri importanti appuntamenti del Premier come ad esempio il Consiglio Europeo che si svolgerà giovedì 23 aprile 2020. Sarà dunque da comprendere se Giuseppe Conte intende anticipare la conferenza prima dell’incontro di giovedì o se magari attenderà venerdì 24 aprile per aggiornare gli italiani su quanto avvenuto nell’incontro con i vertici europei.

Inoltre ricordiamo che domani, martedì 21 aprile, Conte ha un altro appuntamento alla Camera dei Deputati dove nel pomeriggio terrà un’informativa per aggiornare tutti i parlamentari sul lavoro di queste settimane. Ricordiamo che l’ultima conferenza stampa di Conte si è svolta venerdì 10 aprile e in quell’occasione ha annunciato il prolungamento del lockdown fino al 3 maggio. Non ci resta che attendere ancora qualche ora per scoprire se Conte si collegherà in diretta tv e streaming stasera, 20 aprile, o se preferirà attendere i prossimi giorni visti gli altri impegni istituzionali già in programma.