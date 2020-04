Quando parlerà Conte? Data e orario prossima conferenza stampa del Premier

La prossima conferenza stampa di Giuseppe Conte si avvicina e sempre più italiani si domandano quando parlerà il Premier per aggiornare la nazione sui prossimi provvedimenti che verranno presi per bloccare l’avanzata del Coronavirus in Italia. Dopo l’intervento dello scorso 10 aprile, infatti, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sembra che terrà una nuova conferenza stampa lunedì 20 aprile 2020.

Va sottolineato che al momento dal Premier non è giunta alcuna conferma ufficiale circa la data e l’orario del suo prossimo discorso agli italiani ma per la mattinata di lunedì è stato fissato il prossimo Consiglio dei Ministri ed è dunque molto probabile che al termine dell’incontro si collegherà in diretta streaming e tv per aggiornare il Paese.

Diretta conferenza Conte: quando e dove vedere l’intervento del Premier

Il prossimo intervento del Premier Conte si dovrebbe tenere lunedì 20 aprile in diretta da Palazzo Chigi. Come per lo scorso Consiglio dei Ministri, dunque, è possibile che Giuseppe Conte si collegherà in live streaming e tv al termine della riunione con il Governo per dare le ultime novità e informazioni utili su quello che accadrà nelle prossime settimane e magari annunciare le news sul decreto aprile.

Il discorso di Conte si potrà guardare in televisione su SkyTg24, RaiNews24 e TgCom24 mentre online sarà disponibile sulla pagina Facebook ufficiale “Giuseppe Conte” oltre che in streaming su ItaliaSera.it. In attesa di conferme o aggiornamenti sulla prossima conferenza di Conte ricordiamo che al momento l’unico appuntamento già annunciato dal sito del Governo.it è quello in agenda martedì 21 aprile alle ore 17 quando il Premier Conte terrà un’informativa alla Camera dei Deputati. Anche in questo caso l’intervento sarà trasmesso in diretta streaming e potrà dunque essere guardato in tempo reale.