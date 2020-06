Conferenza stampa Conte 3 giugno 2020: diretta Facebook e tv ore 18 (video)

Conferenza stampa di Giuseppe Conte annunciata per oggi, 3 giugno 2020, alle ore 18. Come previsto, il Presidente del Consiglio parlerà agli italiani questo pomeriggio, in diretta streaming su Facebook e con ogni probabilità, dalle tv nazionali che lo rilanceranno.

L’annuncio arriva nel giorno in cui si inizia a parlare di fase 3, quella in cui non vi sono più limitazioni agli spostamenti fuori regione, viene abolita l’autocertificazione per spostarsi e ben presto sarà possibile anche viaggiare.

La conferenza stampa di Conte di oggi, però, riguarderà secondo le indiscrezioni altri temi in particolare, ovvero la ripresa economica del nostro Paese e la programmazione che il governo intende mettere in atto.

Vediamo tutte le anticipazioni sulla conferenza di Conte di oggi, di cosa parlerà Conte e che cosa aspettarci.

Conferenza Conte in diretta: di cosa parlerà il presidente del Consiglio, ultime notizie, anticipazioni

Con ogni probabilità in conferenza stampa il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlerà della riapertura totale tra le Regioni.

Questo storico cambiamento non era assolutamente scontato, visti i dubbi dell’ultimo momento. Questo riguarda soprattutto per la Lombardia e le altre Regioni del nord dove il livello dei contagi resta altalenante.

Tuttavia l’Istituto Superiore della Sanità ha stabilito che in Italia non permane più una situazione critica legata al coronavirus. Questo vuol dire che si potrà presto tornare alla normalità.

Nel ringraziare gli italiani per tutti i sacrifici fatti, sicuramente il Premier ricorderà che anche nella fase 3 sarà necessaria cautela. Pertanto si continuerà a utilizzare le mascherine e a rispettare il distanziamento sociale.

C’è grande attesa, infine, per il piano di rilancio dell’Italia a partire da questa fatidica data. In base alle indiscrezioni, il presidente del Consiglio Conte tenderà la mano a tutte le opposizioni. La volontà del Governo è infatti di programmare insieme a tutte le forze politiche la ripresa per rilanciare il Paese.